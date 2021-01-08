Son dakika haberleri | Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta asker eğlencesi
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta asker eğlencesi

08.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:43
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta asker eğlencesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESENYURT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi.

ESENYURT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi. Düzenlenen eğlence cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen asker eğlencesinde maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. İddiaya göre düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi de tabancayla havaya ateş  açtı. Sokak üzerindeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kişiler kaçmaya başladı. Kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanan bir kişinin üzerinde de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabanca ile yakalanan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta asker eğlencesi
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta asker eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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