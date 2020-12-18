Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
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Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele

18.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:50
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda ibadethane, kamu kurumları, okullar gibi toplu kullanım alanlarını günlük olarak dezenfekte ederek, kurulan istasyonlarda 19 bin 292 aracın dezenfeksiyonunu sağladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda ibadethane, kamu kurumları, okullar gibi toplu kullanım alanlarını günlük olarak dezenfekte ederek, kurulan istasyonlarda 19 bin 292 aracın dezenfeksiyonunu sağladı.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde Koronavirüs ile mücadeleyi sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, vatandaşların toplu kullanım alanları dezenfekte edilerek mikroplardan arındırılıyor. Sabahın erken saatlerde dezenfeksiyon işlemlerine başlayan ekipler, kurulan 2 adet araç dezenfeksiyon noktasında Aralık ayı itibariyle 19 bin 292 aracın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi. Ekipler, Esenyurt'ta hizmet veren 77 devlet ve 22 özel okul olmak üzere; 84 cami ve 5 cemevi, 11 özel spor kulübü, 11 kütüphane, 13 kreş, 43 mahallede bulunan tüm kıraathaneleri ve ilçedeki 43 derneği dezenfekte etti.

Meydanlar her gün dezenfekte ediliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren müdürlük, meydanları her gün, belediye hizmet binasını ise haftada beş gün dezenfekte ediyor. Ekipler, ayrıca Esenyurt Devlet Hastanesi, Sürekli Eğitim Merkezi, kapalı caddeler, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne ait 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları, ATM'ler ve üst geçitleri haftada 3 kez; aile sağlığı merkezleri, 270 eczane, kaymakamlık binası, bağımlılık merkezi, Kızılay ek hizmet binası, yaşlı bakımevi, göç idaresi ve yabancılar şubesi ile ilçe milli eğitim müdürlüğü binasını haftada 2 kez; özel sağlık kuruluşları, bankalar, 14 PTT şubesi ve merkez müdürlüğü, İSKİ, posta dağıtım merkezi, muhtarlıklar, noterler, müftülük ve sosyal hizmet binasını da her hafta düzenli olarak dezenfekte ediyor. Müdürlük, Koronavirüs görülen binalarda, bina girişleri, asansörler, ortak alanlar ve daire girişlerinde de dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. - İSTANBUL

Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele
Esenyurt'ta koronavirüs ile topyekün mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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