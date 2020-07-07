Esenyurt'ta koronavirüs ile mücadele devam ediyor
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Esenyurt'ta koronavirüs ile mücadele devam ediyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar artarak devam ederken sokaklar, okul, ibadethane, kamu binaları, duraklar, toplu taşıma araçları ve meydanlar rutin olarak dezenfekte ediliyor.

Esenyurt'ta koronavirüs ile mücadele devam ediyor
07.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:39

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Esenyurtluların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bu süreçte bin 713 aileye kişiye evde sağlık hizmeti verirken, 5 bin 473 kişi de hasta nakil hizmetinden yararlandı. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden ekipler, bu vatandaşların kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra evlerini de temizledi. Bu kapsamda 353 evin temizliği yapıldı.

53 BİN AİLEYE GIDA KOLİSİ YARDIMI

Pandemi sürecinde, Esenyurt'taki sosyal yardım çalışmaları da arttı. İlçedeki 53 bin 125 aileye gıda kolisi dağıtılırken, ayrıca 27 bin 167 adet içecek, kahvaltılık gıda, meyve ve et yardımı yapıldı.Bunların yanı sıra 155 bin 310 litre Esenyurt Derman Süt, 43 bin 326 adet kaşar peyniri ile 56 bin 98 porsiyon sıcak yemek dağıtılırken, yine bu süreçte 26 bin 297 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı, bebek bezi ve bebek maması desteği sağlandı.

SOKAKLAR MİKROPLARDAN ARINDIRILDI

Esenyurt Belediyesi, pandemi sürecinde temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. İlçe genelinde 3 bin 130 sokak ile 9 bin 789 adet çöp konteyneri dezenfektanlı suyla yıkandı. Meydanlara ve kamu kuruluşlarına maske ve eldiven atıkları için 32 adet tıbbi atık kutusu yerleştirildi. Vatandaşların kendilerine güvende hissetmesi için, Koronavirüs vakalarının görüldüğü adreslerde bina girişleri, kapı zilleri, asansörler, merdiven boşlukları ve korkulukları ile daire kapıları da dezenfekte edildi. Sokak ve bina girişlerindeki dezenfekte çalışmalarının yanı sıra 2 ayrı noktada bulunan Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda toplu taşıma araçları, taksiler ve özel araçlar olmak üzere 12 bin 785 araç dezenfekte edildi.

MEYDANLAR HER GÜN DEZENFEKTE EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında tüm meydanlar her gün; Esenyurt Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, belediye binası, sürekli eğitim merkezleri, kapalı caddeler, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne ait 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları, ATM'ler ve üst geçitler haftada 3 kez; Aile Sağlığı Merkezleri, 270 eczane, Kaymakamlık Binası, Bağımlılık Merkezi, Kızılay ek hizmet binası, Yaşlı Bakımevi, Göç İdaresi ve Yabancılar Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haftada 2 kez; Özel sağlık kuruluşları, bankalar, 14 PTT şubesi ve Merkez Müdürlüğü, İSKİ, Posta Dağıtım Merkezi, muhtarlıklar, noterler, Müftülük ve Sosyal Hizmet Binası her hafta dezenfekte edildi.

SALGINA KARŞI BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

Pandemi süreci boyunca vatandaşları bilgilendiren Esenyurt Belediyesi, sağlık kuruluşları, ibadethaneler, pazar yerleri, dernekler, market ve toplu konutların girişlerine salgına karşı yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler içeren uyarı levhaları astı. Meydanlar, ibadethaneler, kıraathaneler, pazar yerleri ve muhtelif ortak alanlarda bin bilgilendirici el ilanı dağıtıldı. Pazar yeri, banka, market ve fırın gibi alanlara 39 bin 550 adet sosyal mesafe etiketi uygulandı. Çağrı Merkezinde 299 bin 251 arama cevaplanırken, Koronavirüs Psikolojik Danışma Hattı'nda her gün 09.00-22.00 arasında 647 kişiye psikolojik destek verildi.

İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Vefa Sosyal Destek Hattı aracılığıyla gelen maaş çekimi ile eczane ve market alışverişlerine ilişkin 687 talep Zabıta personelince karşılandı. Çalışmalar kapsamında 11 bin 376 iş yeri hijyen kuralları, fiyat konuları ve ilgili genelgeler kapsamında denetlendi. Denetimlerde hijyen ve fiyat konularında uygunsuz faaliyet yürüten 271 iş yeri mühürlendi. Gıda ve sağlık sektörlerindeki kuruluşlar, genelgeler hakkında bilgilendirilirken, bu kuruluşlarda maske ve eldiven denetimleri de yapıldı.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ

Pandemi sürecinde sokak hayvanları da unutulmadı. Sokak hayvanları için genelinde birçok noktaya 76 bin 95 kilogram mama dağıtıldı. Bu süreçte sokak hayvanlarının bakımları yapılırken, gerekli durumlarda tedaviler de uygulandı.

Kaynak: Bültenler

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