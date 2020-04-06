Esenyurt'ta koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor Esenyurt Belediyesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe genelinde halkın yoğun olarak kullandığı sağlık ocağı, PTT ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe genelinde halkın yoğun olarak kullandığı sağlık ocağı, PTT ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ocağı, PTT ve eczaneler dezenfekte edildi Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki halkın yoğun kullandığı iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sağlık ocağı, PTT ve eczanelerde çalışmalar başlatıldı. İlçede dezenfekte çalışmaları aralıksız sürecek. - İSTANBUL Kaynak: İHA