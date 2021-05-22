Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri
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Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri

Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri
Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapıldı.

Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde, yabancı uyruklu 15 kişinin kimliğinin olmadığı tespit edildi.

Denetimde kişilerden bazılarının ikametinin farklı illerde olduğu ve izinsiz olarak İstanbul'a geldikleri belirlendi. Bunun üzerine çoğu Suriye uyruklu olan 15 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan ilçede, paket servisi yapan restoran ve kafelere yönelik denetimlerde de Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekiplerce iş yeri sahipleri de kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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