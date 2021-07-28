Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada Korona virüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına aldırmayan vatandaş Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde asker ve düğün eğlencelerinde sosyal mesafesiz eğlenip, halay çekti.

Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada

İSTANBUL - Korona virüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına aldırmayan vatandaş Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde asker ve düğün eğlencelerinde sosyal mesafesiz eğlenip, halay çekti. Bir magandanın sokakta havaya ateş etmesi de kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son güncel tabloya göre korona virüs vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Yeni bir salgın dalgası geleceği uyarılarına rağmen Esenyurt'ta akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde asker eğlencesi ve başka bölgelerde ise yine düğün eğlenceleri vardı. Sokak ortasında geniş halay grupları çeken vatandaşların maskesiz mesafesiz eğlenceleri kameralara yansıdı.

Sokakta havaya ateş maganda kamerada

Bağlarçeşme'de çekildiği belirtilen görüntülerde ise bir magandanın sokak ortasında silahla havaya ateş etmesi de kameralar tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 'korona' halayı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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