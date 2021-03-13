Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını

13.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:03
Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını

Esenyurt'ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.

Esenyurt'ta kozmetik eşyalar üzerine satış yapan bir iş yerinde kapalıyken çıkan yangın korkuttu.

Olay, Gökevler Mahallesi 2330 sokak'ta saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Kozmetik ürün satan ve kapalı olan iş yerinin 2'nci katında çıkan dumanlar üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Prens Harry Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:04:36. #1.16#
title