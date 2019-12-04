Esenyurt'ta korkutan görüntü
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Esenyurt'ta korkutan görüntü

Esenyurt'ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu.

04.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:20
Esenyurt'ta korkutan görüntü

'ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu. Yaşanan patlama ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

Esenyurt Abanoz sokakta bulunan yer altı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA
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