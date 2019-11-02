Esenyurt'ta korkutan çatı yangını...Bebeklerini alıp dışarı kaçtılar

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını...Bebeklerini alıp dışarı kaçtılar

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını...Bebeklerini alıp dışarı kaçtılar Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktıİSTANBUL - Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

02.11.2019 11:25
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını...Bebeklerini alıp dışarı kaçtılar

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını...Bebeklerini alıp dışarı kaçtılar

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar, bebeklerini kucağına alıp apartmanı terk ederken, kimi vatandaşların ise ağladığı görüldü.

Yangın, Atatürk Mahallesi Kurtuluş sokakta buluna 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının dumanını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar kendi imkanları ile binayı boşalttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Büyük korku yaşayan bazı vatandaşların göz yaşı dökerken 2 annenin de bebeklerini battaniyeye sarıp dışarı çıkardığı görüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA

VİDEO: Esenyurt'ta korkutan çatı yangını...Bebeklerini alıp dışarı kaçtılar
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