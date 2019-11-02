Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

02.11.2019 11:30

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar, bebeklerini kucağına alıp apartmanı terk ederken kimi vatandaşların ise ağladığı görüldü.

Yangın, Atatürk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta buluna 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının dumanını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı boşalttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Büyük korku yaşayan bazı vatandaşların göz yaşı dökerken 2 annenin de bebeklerini battaniyeye sarıp dışarı çıkardığı görüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA