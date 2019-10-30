Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangınıİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan dumanlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

30.10.2019 02:56
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan dumanlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

Kaynak: İHA

VİDEO: Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
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