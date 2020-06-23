Esenyurt'ta korku dolu anlar
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Esenyurt'ta korku dolu anlar

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından korku dolu anlar yaşandı.

Esenyurt'ta korku dolu anlar
23.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:34

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından korku dolu anlar yaşandı. Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katı sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı.

İstanbul'da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadını o esnada orada bulunan bir adam kurtardı. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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