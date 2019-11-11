Esenyurt'ta korku dolu anlar
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Esenyurt'ta korku dolu anlar

Esenyurt'ta korku dolu anlar Esenyurt'ta 5 katlı 2 binada çıkan çatı yangını paniğe neden olduİSTANBUL - Esenyurt'ta farklı sokaklarda bulunan 5 katılı 2 binanın çatı katında yangın çıktı.

11.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:14
Esenyurt'ta korku dolu anlar

'ta korku dolu anlar

Esenyurt'ta 5 katlı 2 binada çıkan çatı yangını paniğe neden oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta farklı sokaklarda bulunan 5 katılı 2 binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1007 Sokak ve 1033 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı 2 binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aynı zamanlarda çıkan çatı yangınlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 binanında çatı katındaki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlar nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken mahallede büyük panik yaşandı. 2 binada da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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