ESENYURT'TA KÖPEKLERİN KOVALADIĞI KİŞİ, OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

ESENYURT'ta, bir kişi kendisini kovalayan köpeklerden kaçtığı sırada akan trafikte yola düştü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, bir kişi kendisini kovalayan köpeklerden kaçtığı sırada akan trafikte yola düştü. Otomobil çarpmasından kıl payı kurtulan kişinin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen kişiyi köpekler kovalamaya başladı. Korkan adam, koşmaya başladı. Kendini yola atan kişi, bu sırada seyir halinde olan bir otomobilin önüne düştü. Sürücü son anda fren yaparken, köpeklerden kaçan kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

-Adamın olay yerinden uzaklaşması

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