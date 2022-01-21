ESENYURT'TA KÖPEKLERİN KOVALADIĞI KİŞİ, OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA KÖPEKLERİN KOVALADIĞI KİŞİ, OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

ESENYURT'TA KÖPEKLERİN KOVALADIĞI KİŞİ, OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, bir kişi kendisini kovalayan köpeklerden kaçtığı sırada akan trafikte yola düştü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, bir kişi kendisini kovalayan köpeklerden kaçtığı sırada akan trafikte yola düştü. Otomobil çarpmasından kıl payı kurtulan kişinin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen kişiyi köpekler kovalamaya başladı. Korkan adam, koşmaya başladı. Kendini yola atan kişi, bu sırada seyir halinde olan bir otomobilin önüne düştü. Sürücü son anda fren yaparken, köpeklerden kaçan kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Adamın köpeklerden kaçması

-Adamın yola atlaması

-Adamın otomobillerin önüne düşmesi

-Adamın olay yerinden uzaklaşması


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Esenyurt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title