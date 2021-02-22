Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yoğun bakımda
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Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yoğun bakımda

22.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:22
Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yoğun bakımda

ESENYURT'ta TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Abdullah Kerim Doğan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

ESENYURT'ta TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Abdullah Kerim Doğan'ın hayati tehlikesi sürüyor. Kerim'in babası Asım Doğan ise, "köpeğin peşine takılınca araba vuruyor. Durumu tehlikeli. Yoğun bakımda. Hayvan sevgisi vardı. Kapının önünde de bakıyordu" dedi. Olay, dün TEM bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 8 yaşındaki Abdullah Kerim Doğan arkadaşıyla birlikte oynadığı ve yolun karşısına geçen sokak köpeğinin peşinden gitti. Bu sırada hızla gelen ve sürücüsünün fark etmediği otomobil, çocuğa çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 yaşındaki çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Doğan'a çarpan sürücü ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.

"DURUMU TEHLİKELİ"

Abdullah Kerim'in babası Asım Doğan ise, "Arkadaşları haber verdi. Köprünün oradan geçerken, bir köpeğe takılıyorlar. Karşıya geçerken köpeği kaçıyor. O da köpeğin peşine takılınca araba vuruyor. Durumu tehlikeli. Yoğun bakımda. Hayvan sevgisi vardı. Kapının önünde de bakıyordu" dedi.

(Fotoğraf)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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