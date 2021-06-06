Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı Esenyurt'ta bir ara sokakta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce bir vatandaşa ardından bir binanın duvarına çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir ara sokakta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce bir vatandaşa ardından bir binanın duvarına çarptı. Kamyonetin çarptığı şahıs hafif şekilde yaralanırken, duvarda bulunan doğalgaz saati hasar görünce vatandaşlar panik yaşadı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 396. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakımdan yeni çıktığı öğrenilen bir kamyonet deneme sürüşü esnasında bir anda kontrolden çıktı. İlk önce bir vatandaşa çarpan kamyonet ardından da binaya çarptı. Hafif şekilde yaralanan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası binanın duvarında bulunan ve hasar gören doğalgazdan kutusundan gaz sesleri gelince kısa süreli panik de yaşandı. Kaza alanına gelen doğalgaz ekipleri ise saati kapatarak kontrolü sağladı. Polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından kamyonet kaldırıldı.

Yaşanan anları anlatan görgü tanığı, "Evde oturuyorduk bir gürültü geldi. Cama çıktık baktık arkadaşlar kaza yapmış. 4 kişi arkada oturuyordu 2 kişi öndeydi. Ondan sonra baktık birisi hafif yaralıydı kendisini yere attı. Doğalgaz sesleri geldi biz o arada panik yaptık" dedi.

Ferhat Akağaç isimli görgü tanığı bir diğer vatandaş ise, "Plakası yok deneme sürüşü yapıyormuş. Virajı alamayıp apartmana çarpıyor. Doğalgaz saatini de patlattı. 1 kişi var yaralı onu da ambulans götürdü" diye konuştu.

Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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