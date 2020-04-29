Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç önce motosiklete sonra park halindeki araca çarptı: 2'si ağır 5...
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Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç önce motosiklete sonra park halindeki araca çarptı: 2'si ağır 5...

Esenyurt'ta, kontrolden çıkan otomobil yol çalışması yapan dubaları aşıp önce motosiklet, ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç önce motosiklete sonra park halindeki araca çarptı: 2'si ağır 5...
29.04.2020 03:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:12

Esenyurt'ta, kontrolden çıkan otomobil yol çalışması yapan dubaları aşıp önce motosiklet, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sularında Esenyurt Haramidere bağlantı yolu liman istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, liman istikametine seyreden Yunus Emre Orhan idaresindeki 34 PS 8608 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, daha sonra Serdal Dil yönetimindeki 59 PG 903 plakalı motosiklete ardından yol çalışması nedeniyle bir şeridi kapalı olan yoldaki dubaları geçip, çalışanlara ait park halindeki 34 UNV 61 plakalı panelvan araca çarptı. Otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücü Serdal Dil ile ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs ağır, otomobilde ise sürücü Yunus Emre Orhan, Furkan Çelik, Kaan Bozkurt yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği tek şeritten sağlamaya çalışırken, daha sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ağır yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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