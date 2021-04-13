Esenyurt'ta, komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta, komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta, komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Esenyurt'ta komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Battal Gazi Mahallesi 2679. Sokak'ta ikamet eden iki grup arasında çocukların top oynaması yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, balta ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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