Esenyurt'ta koca dehşeti...Kıskançlık krizine giren itfaiye eri çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta koca dehşeti...Kıskançlık krizine giren koca çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü

-Karısını öldürdü; "karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kıskançlık krizine giren itfaiye eri, çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü. Cinayet sonrası evinden dışarı çıkan adam "karımı öldürdüm polisi arayın" diyerek etrafa bağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre kıskançlık krizine giren itfaiye eri S.C., tartıştığı eşi M.C.'yi çocuğunun gözü önünde öldürdü. Cinayetin ardından evinden çıkan S.C. yaşadığı apartmanın önüne çıkarak etraftakilere "Eşimi öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken gözü dönmüş koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Benim gibi bir adamı katil edeceksiniz"

Olaya ilişkin konuşan bir komşu ise, "Sokaktaki hayvanları beslemek için dışarı çıktım. Etrafta kimse yoktu. O sırada birinci kattaki daireden bir çığlık sesi geldi. Döndüm baktım daireye doğru başka bir ses gelmedi. Ben ilk önce kadının çocuğunu düşürdüğünü sandım. Tabi farklı bir durum görmeyince ben evime çıktım. Benden sonra ise adam evinden dışarıya çıkarak 'polis çağırın, karımı öldürdüm' diye etrafa bağırmış. Kendilerini çok tanımadığımdan ötürü çok olaylarına şahit olmadım sadece bir ay önce bir tartışmalarını duydum. Eşini öldüren adam cama çıkmıştı. Sanırım alkollü bir şekilde küfür ediyordu. Bağıra bağıra 'benim gibi bir adamı katil edeceksiniz', 'elimi bir gün kana bulayacaksınız' diyordu. Bu olayı duyunca adamın o konuşmaları aklıma geldi. Bu olay olduktan sonra da polis ekipleri gelip adamı ve çocuğunu alıp karakola götürdü" dedi.