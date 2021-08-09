Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu
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Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir kadın, kendisini dolandırdığını iddia eden şahsın aracını taş yağmuruna tuttu.

Esenyurt'ta bir kadın, kendisini dolandırdığını iddia eden şahsın aracını taş yağmuruna tuttu. Öfkesini araçtan çıkartan kadın, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesin araçtan çıkardı. Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu
Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu
Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu
Esenyurt'ta kızgın kadın arabayı taşa tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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