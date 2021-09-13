ESENYURT'TA KIYAFET BAKARKEN CÜZDANINI VE TELEFONUNU ÇALDILAR

ESENYURT'ta giyim mağazasında kıyafet bakan müşteri kadının, biri kadın iki kişi tarafından cüzdan ve telefonunun çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kıyafet bakan müşteri kadının yanına, biri kadın iki kişi yaklaştı. Şüphelilerden şapkalı ve cerrahi maskeli erkek, kadının cebinden cep telefonunu, yine cerrahi maskeli olan kadın ise çantasından cüzdanını çaldı. Şüpheliler, daha sonra mağazadan ayrıldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.