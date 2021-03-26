Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden kadın 'hamileyim' dedi, gerçek başka çıktı
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Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden kadın 'hamileyim' dedi, gerçek başka çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden kadın 'hamileyim' dedi, gerçek başka çıktı

Esenyurt'ta kısıtlama saatlerinde polisin uygulamasına takılan adam yakalanınca, karısının hamile olduğunu söyledi.

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Esenyurt'ta kısıtlama saatlerinde polisin uygulamasına takılan adam yakalanınca, karısının hamile olduğunu söyledi. Uzun süre polisi uğraştırıp beddua eden kadının sorgulamaların ardından 4 ay önce düşük yaptığı da ortaya çıkınca karı kocaya kısıtlamayı ihlalden ceza yazıldı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, polis uygulamada kadın ve adamın olduğu aracı durdurdu. Adam karısının hamile olduğunu ifade ederek hastaneye gittiklerini söyledi. Polisin ambulans talebi üzerine araçla kaçan karı koca ara sokakta yakalandı.

Gözaltına alınmak istenince baygınlık geçirdi

Polis adamı gözaltına almak isterken bu sırada karısı ise yere düşüp baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kadın yanındaki arkadaşı olduğu düşünülen kişi tarafından ayağa kaldırıldı.

Uzun süre polisi uğraştırdılar

Uzun süre polise direnen kadın ve adam polise tehdit ve hakarette bulundu. Görüntülerde kadının polise, "İnşallah sizin de başınıza gelsin" dediği de duyuruldu. Kadın bir süre sonra çocuğunun da araçta olduğunu söyleyerek " hastaneye gidiyoruz" dedi.

Gerçek soruşturmada ortaya çıktı

Polisin yaptığı soruşturma sonrasında iddiaya göre hamile olduğunu söyleyen kadının yaklaşık 4 ay önce düşük yaptığı öğrenildi. Kadına ve adama kısıtlamayı ihlal ettiği için haklarında cezai işlem tutanağı da düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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