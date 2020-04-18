Esenyurt'ta kısıtlamayı hiçe sayanlara ceza yağdı Esenyurt'ta kısıtlamayı hiçe sayanlara ceza yağdı İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı.

Esenyurt'ta kısıtlamayı hiçe sayanlara ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı. Kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalar ara vermeden devam ediyor . Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı.

İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza yağarken, çalıştığını belgeleyemeyen vatandaşlara da Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Kaynak: İHA