Esenyurt'ta kısıtlamasız cumarteside trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta kısıtlamasız cumarteside trafik yoğunluğu

Esenyurt'ta kısıtlamasız cumarteside trafik yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Tam kapanma dönemi sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumarteside Esenyurt'ta trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yer yer yüzde 65 seviyelerine çıkarken, yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Fatma Turgut Burcu Biricik Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Servet Yardımcı Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta kısıtlamasız cumarteside trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 13:24:42. #1.13#

title