Esenyurt'ta kısıtlamasız cumarteside trafik yoğunluğu
Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
Tam kapanma dönemi sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumarteside Esenyurt'ta trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yer yer yüzde 65 seviyelerine çıkarken, yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı