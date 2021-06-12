Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor Esenyurt'ta koronavirüs vaka sayılarının düşmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta koronavirüs vaka sayılarının düşmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Tam kapanma dönemi sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ikinci cumartesi gününde Esenyurt'ta trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yer yer yüzde 65 seviyelerine çıkarken, yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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