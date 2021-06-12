Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor Esenyurt'ta koronavirüs vaka sayılarının düşmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
Esenyurt'ta kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İSTANBUL - Esenyurt'ta koronavirüs vaka sayılarının düşmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
Tam kapanma dönemi sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ikinci cumartesi gününde Esenyurt'ta trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yer yer yüzde 65 seviyelerine çıkarken, yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat