Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt'ta polis mekanları gezerek denetim yaptı.

Bakan Soylu kısıtlamada 'pasaport' kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! 'Polise hakkını ver' etiketiyle video paylaştılar
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

İSTANBUL - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt'ta polis mekanları gezerek denetim yaptı.

Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde salgın tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sokak sokak mekanlara giren ekipler, işletmecilere salgın tedbirlerini hatırlattı. Mekanların kurallara uymaları konusunda uyarılar yapılırken, denetimlerin sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:13:57. #1.14#

title