Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Son dakika 3. sayfa haberi: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt'ta polis mekanları gezerek denetim yaptı.
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Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor
İSTANBUL - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt'ta polis mekanları gezerek denetim yaptı.
Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde salgın tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sokak sokak mekanlara giren ekipler, işletmecilere salgın tedbirlerini hatırlattı. Mekanların kurallara uymaları konusunda uyarılar yapılırken, denetimlerin sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE