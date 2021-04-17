Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Esenyurt'ta korona virüs denetimleri devam ediyor Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt'ta polis mekanları gezerek denetim yaptı.