Yine Esenyurt! Dışarıdan çiğ köfteci, içi berber
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Yine Esenyurt! Dışarıdan çiğ köfteci, içi berber

16.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:57

Kokoreççi görünümlü pavyon baskınıyla gündem olan Esenyurt'ta yine benzer bir olay yaşandı. İlçede kısıtlama günü açık olan çiğ köfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi. Ceza yazımı sırasında tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, "Açık değiliz, kapalıyız şu anda" dedi.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması günü kepengi kapalı olan berber dükkanın açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Berber dükkanın yandaki çiğköfteciden müşteri aldığı öğrenildi.

İKİ DÜKKANIN TEK RUHSATLA ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri çiğköftecinin içindeki kapıdan içeri girdiklerinin berberin çalışır vaziyette olduğunu ve içeride 4 müşteriye işlem yapıldığı tespit etti. Ayrıca iki dükkanın tek ruhsata sahip olduğu öğrenildi. İşletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

Yine Esenyurt! Dışarıdan çiğ köfteci, içi berber

BAHANESİ PES DEDİRTTİ

Kısıtlama günü yasak olduğu halde içeriye müşteri alıp hizmet veren berber ise, "Dükkan zaten kapalı bak açık mı? Biz zaten mecburen kapatıyoruz. Cuma günü olan müşteri alıyorum. Bende bir kişiyi tıraş edeyim dedim. Siz çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz. Sizde benim kadar kira verseniz" dedi.

Yine Esenyurt! Dışarıdan çiğ köfteci, içi berber
Yine Esenyurt! Dışarıdan çiğ köfteci, içi berber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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