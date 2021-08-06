ESENYURT'TA KILIFINDA 3 BİN EURO OLAN TELEFONU ÇALDI

ESENYURT'TA KILIFINDA 3 BİN EURO OLAN TELEFONU ÇALDIHaber-Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, market sahibinin şarja taktığı kılıfının içinde 3 bin Euro bulunan telefon çalındı.

ESENYURT'TA KILIFINDA 3 BİN EURO OLAN TELEFONU ÇALDI

Haber-Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, market sahibinin şarja taktığı kılıfının içinde 3 bin Euro bulunan telefon çalındı. Telefonu çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi saat 08.10'da Atatürk Mahallesi'nde bulunan markette yaşandı. Market sahibi kılıfında 3 bin Euro para bulunan cep telefonunu şarja taktıktan sonra ürünleri ile ilgilenmeye başladı. Bu sırada iş yerine gelen kişi, telefonu cebine koyarak uzaklaştı. Geri döndüğünde cep telefonunu bulamayan market sahibi güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde telefonunun çalındığını gören market sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

"CEBİNE KOYUP DEVAM EDİYOR"

Marketlerinde yaşanan hırsızlığa ilişkin Yusuf Şenay, "Manavcı geldi, ağabeyim de onunla beraber içeri girdi. Telefonunu da şarja takıyor, dakika ile oynuyor. Bir buçuk dakika olmadan geliyor, bakıyor telefon yok. Kamerayı inceliyor. Bir tişörtlü geliyor, geri dönüyor. Daha önceden planlamış gibi. Sağa sola bakıyor, kimsenin olmadığını görünce cebine koyup devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi gidiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı