Esenyurt'ta kilere gizlenen 113 kilogram eroin ele geçirildi
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Esenyurt'ta kilere gizlenen 113 kilogram eroin ele geçirildi

27.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:15

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta gerçekleştirdiği operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta gerçekleştirdiği operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli bir takibin ardından 22 Kasım günü Esenyurt'ta bir ikamete baskın düzenledi. Narkotik köpeği Ceviz'in kullanıldığı operasyonda evin kiler bölümünde 113 kilogram eroin ele geçirildi. Bahse konu operasyonla ilgili yakalanan Y.D. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Esenyurt'ta kilere gizlenen 113 kilogram eroin ele geçirildi
Esenyurt'ta kilere gizlenen 113 kilogram eroin ele geçirildi
Esenyurt'ta kilere gizlenen 113 kilogram eroin ele geçirildi
Esenyurt'ta kilere gizlenen 113 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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