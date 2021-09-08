Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıttıkları yabancı uyrukluları gasbeden iki şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta sahte polis kimliği kullanarak yabancı uyruklu iki kişiyi gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sahte polis kimliği kullanarak yabancı uyruklu iki kişiyi gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, İran uyruklu iki kişinin bindiği aracı Mehterçeşme Mahallesi'nde durdurdu.

Sahte polis kimliği göstererek silah zoruyla iki kişinin bir miktar parası ile 3 cep telefonu ve pasaportlarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırmada kimliklerini belirledikleri şüpheliler Orhan D. ile Uğur D'yi gözaltına aldı.

Benzer suçlardan daha önce poliste kaydı bulunduğu belirtilen 2 şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ile olayda kullanılan silah ve sahte polis kimliği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş