Son Dakika | Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı
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Son Dakika | Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı Alevlere teslim olan iş yeri havadan görüntülendi Esenyurt'ta bir kebapçıda başlayan yangın, diğer apartmanlara da sıçradı.

Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı

Alevlere teslim olan iş yeri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kebapçıda başlayan yangın, diğer apartmanlara da sıçradı. Alevlere teslim olan iş yeri havadan drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Örnek Mahallesi 1372. Sokakta bulunan 2 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir kebapçıda yangın çıktı. Alevler tekstil atölyesinin de bulunduğu çatı katına sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Kebapçı ve tekstil atölyesinin olduğu binanın çatısını tamamını kaplayan alevler, yan tarafta bulunan apartmanlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başlarken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Binanın çatısı ve apartmanlarda büyük ölçüde hasar oluştu.

Çevredeki esnaflar itfaiyenin geç geldiğini iddia ederek, "Dışarıdan hafif bir yangın başladı. Yan tarafa sıçradı. İnsanlar tedirgin oldu. İtfaiye geç geldi, yangın büyüdü" şeklinde konuştu.

(ECİ-HP-ÖFA

Son Dakika | Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı
Son Dakika | Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı
Son Dakika | Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı
Son Dakika | Esenyurt'ta kebapçıda başlayan yangın apartmanlara sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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