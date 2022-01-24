Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı - Haberler
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Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir markete daldı. Marketin önünde duran vatandaşlar hızla üzerlerine gelen arabadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı

Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı

Esenyurt'ta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete böyle daldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, kar, 3. Sayfa, Haber

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