Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı

Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çok sayıda araç, kar yağışı ve oluşan buzlanmanın etkisiyle kayarak kazaya karıştı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çok sayıda araç, kar yağışı ve oluşan buzlanmanın etkisiyle kayarak kazaya karıştı.

Adnan Kahveci Bulvarı'ndan inmeye ve çıkmaya çalışan çok sayıda araç, buz tutan yolda kayarak kazaya neden oldu.

Park halindeki belediye otobüsüne çarpan bir otomobil refüje çıktı. Araçta yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Caddede meydana gelen diğer kazada ise kayan 3 araç birbirine çarptı.

Kayganlaşan yolu çıkmakta zorlanan araçları vatandaşların iterek hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.

Bir yolcu minibüsü, arkasına bağlanan halatla iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde bulvardan aşağıya doğru inebildi.

Su tankeri sürücüsü, aracındaki suyu yola dökerek caddenin açılmasını sağlamak istedi.

Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı

Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı

Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı

Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title