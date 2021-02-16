Esenyurt'ta kayan yolcu minibüsü kaza yaptı... O anlar kamerada
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Esenyurt'ta kayan yolcu minibüsü kaza yaptı... O anlar kamerada

16.02.2021 08:56 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:01
Esenyurt'ta kayan yolcu minibüsü kaza yaptı... O anlar kamerada

ESENYURT'ta yoğun kar yağışı sebebi ile buz tutan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

ESENYURT'ta yoğun kar yağışı sebebi ile buz tutan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Kayan otomobillerin kaza anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, haftanın ilk gününü de kar yağışlı geçirdi. Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı, Mandıra Caddesi'nde buzlanmaya sebep oldu.  Buzlanma nedeni ile cadde üzerinde seyreden bir yolcu minibüsü ve  araçlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler vatandaşların çabaları ile kurtulmayı başarırken, bazıları da kontrolden çıkarak birbirileriyle çarpıştı. Yaşanan kaza ve sürücülerin zor anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 


Esenyurt'ta kayan yolcu minibüsü kaza yaptı... O anlar kamerada
Esenyurt'ta kayan yolcu minibüsü kaza yaptı... O anlar kamerada
Esenyurt'ta kayan yolcu minibüsü kaza yaptı... O anlar kamerada
Esenyurt'ta kayan yolcu minibüsü kaza yaptı... O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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