Esenyurt'ta kayan minibüs içinde yaşanan korku dolu anlar - Haberler
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Esenyurt'ta kayan minibüs içinde yaşanan korku dolu anlar

Esenyurt'ta kayan minibüs içinde yaşanan korku dolu anlar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kayarak kaldırıma çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kayarak kaldırıma çıktı. Minibüste yaşananlar, içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki bir caddede yaşandı. Yokuş aşağı inen minibüs, kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Minibüs yaklaşık 20 metre kaydıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, yaşananlar aracın içindeki kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Esenyurt'ta kayan minibüs içinde yaşanan korku dolu anlar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, Minibüs, kar, Güncel, Haber

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