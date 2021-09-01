Son dakika haberi: Esenyurt'ta kavşak düzenlemesi hem trafiği azaltacak hem kazaları önleyecek

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta trafik sorununa çözmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiren İBB ile Esenyurt Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 1046. Sokak'ın birleşiminde yer alan kavşakta revize çalışması başlattı.

Esenyurt'ta trafik sorununa çözmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiren İBB ile Esenyurt Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 1046. Sokak'ın birleşiminde yer alan kavşakta revize çalışması başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Esenyurt Belediyesi, ilçedeki trafiği azaltma çalışmalarına devam ediyor. Birçok noktada trafik akışını kolaylaştırmak için çalışma yürüten ekipler, bu kez 1046. Sokak ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kavşak düzenlemesi ile yeşil alan revize çalışması başlattı. Ayrıca, trafik kazalarının meydana gelmemesi amacıyla, 1046. Sokak'ın Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne bağlanan dönüşü de araç geçişine kapatılacak.

Trafik çilesine, yeni şerit eklenerek çözüm üretiliyor

Esenyurt Belediyesi'nin talebi üzerine bu çalışmanın başlatıldığını ifade eden İBB görevlisi İnşaat Mühendisi Şevket Gürler, çalışma sonucunda hem trafik yoğunluğunun azalacağını hem de söz konusu noktada trafik kazalarının önleneceğini ifade etti. Gürler, "Bulunduğumuz alanda, yolun gidiş-geliş istikametine birer şerit katarak trafik akışını rahatlatmak istiyoruz. 1046. Sokak noktasında Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne bağlanan noktayı da kapatarak trafik kazalarını önleyeceğiz. Esenyurt Devlet Hastanesi noktasına bağlanan yere de bir şerit daha katarak trafik akışını rahatlatmış olacağız. Çalışmamız bittiğinde mevcut alan, trafiği rahatlatıcı ve olası kazaları önleyici bir hal alacak" diye konuştu.

"Bitkiler fidanlığa nakledildi"

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlisi Ziraat Mühendisi Sercan Avican, çalışma kapsamında kavşakta bulunan bitkilerin fidanlıkta korumaya alınacağını aktardı. Avican, "Bu çalışma neticesinde alanda bulunan ağaç, çalı ve güllerin bir sonraki projede değerlendirmek üzere fidanlığa nakli söz konusu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı