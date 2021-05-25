Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
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Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu

Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta araları bozuk olan sevgililerin aile ve arkadaşlarının karıştığı silahlı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan genç bacağından vuruldu.

ESENYURT'ta araları bozuk olan sevgililerin aile ve arkadaşlarının karıştığı silahlı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan genç bacağından vuruldu. Silahlı saldırganlar Avcılar'da yakalanırken, kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs Pazar günü saat 14.18 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce tartışma yaşanan ve sevgili oldukları iddia edilen Ozan T. ve Melisa T., aileleri ile beraber cadde üzerinde buluştu. Çiftin yakınları kısa sürede birbirleriyle tartışmaya başladı. O esnada cadde üzerinde bekleyen Ozan T.'nin arkadaşları, tartışmayı görünce ciple olay yerine gelip, kalabalığa ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler, olayla alakası olmayan ve kavgayı ayırmak için orada bulunan Berkay Berk'in (23) bacağına isabet etti. Silahlı saldırgan araçlarıyla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar yaralanan genci görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Berk'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR AVCILAR'DA YAKALANDI

Olay yerinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganların Ertuğrul K., Ozan T., Volkan G. ve Mahir Ş., olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Avcılar Tahtakale Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheliler olay günü kullandıkları cip, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile yakalandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Fotoğraflı)


Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu
Esenyurt'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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