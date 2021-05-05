Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü
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Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü

Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu iki kağıt toplayıcısı arasında kavga çıktı.

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu iki kağıt toplayıcısı arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden birinin babası elindeki plastik boruyla oğlunun kafasına vurdu. Yere yığıldıktan bir süre sonra kalkarak tekrar kavga etmek isteyen kağıt toplayıcısını anne ve babası sarılarak götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.,

Olay, saat 18.00 sırasında Namık Kemal Mahallesi üzerinde yaşandı. Kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga ettiği için babasının plastik boruyla kafasına vurduğu kağıt toplayıcısı yere yığıldı. Baba elindeki plastik boruyu bırakarak oğluyla ilgilenirken, anne de feryat ederek geldi. Bir süre sonra kendine gelen kağıt toplayıcısı yerden fırlayarak tekrar kavga etmeye kalktı. Anne ile baba, sarılarak oğullarını olay yerinden götürdü.Yaşananlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü
Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü
Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü
Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü
Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü
Esenyurt'ta kavga ettiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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