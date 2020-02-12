ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1)
Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı.
12.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05
Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın ve erkek kaldırıldıkları hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.- Korkmazistanbul
Kaynak: DHA