Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu (1)
Haberler » Güncel » Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu (1) - Haber

Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu (1)

ESENYURT Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı.

12.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:35
Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu (1)
ESENYURT Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın ve erkek kaldırıldıkları hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler