Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen evli çift canından oldu (1)

12.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:35

Kaynak: DHA

ESENYURT Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın ve erkek kaldırıldıkları hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.- İstanbul