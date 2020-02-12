ESENYURT'TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN EVLİ ÇİFT CANINDAN OLDU (1)

12.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:23

Esenyurt Haramidere Bağlantı yolunda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen evli çifte otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın ve erkek kaldırıldıkları hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri-Araçtan görüntü

-Sürücünün ağlaması

Kaynak: DHA

- İstanbul