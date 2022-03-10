Son dakika: Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada Esenyurt Barbaros Hayretin Paşa Mahallesi'nde yol karla kaplandı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada
Esenyurt Barbaros Hayretin Paşa Mahallesi'nde yol karla kaplandı. Yokuştan inmeye çalışan bir taksi sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuşta kayan taksi, bir araca vurmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.