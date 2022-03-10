Son dakika: Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada - Haberler

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Son dakika: Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada Esenyurt Barbaros Hayretin Paşa Mahallesi'nde yol karla kaplandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada

Esenyurt Barbaros Hayretin Paşa Mahallesi'nde yol karla kaplandı. Yokuştan inmeye çalışan bir taksi sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuşta kayan taksi, bir araca vurmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Son dakika: Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada

Son dakika: Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada

Son dakika: Esenyurt'ta karlı yolda kayan taksi kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

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