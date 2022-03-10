Esenyurt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Esenyurt'u beyaza bürüdü. Vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Esenyurt Belediyesi, özellikle sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmamasını sağladı. Yoğun kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için tüm ana arter ve caddelerde çalışmalar devam ederken, Erzurum Kongre Caddesi'nde kavşakta kaza yapan tırı kurtaran ekipler trafik akışını sağladı. Karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık hizmetleri devam ediyor

Tuzlama ve kar çalışmalarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlık ettiği Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarlara da anında müdahale ediliyor. Sağlık ekipleri de kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koşuyor.

Sokak hayvanları için canla başla çalışılıyor

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakta yaşayan hayvanlara mama ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Karların arasından sokak hayvanlarına ulaşan ekipler, mama takviyesinde bulunuyor. Ayrıca Esenyurt Belediyesi mobil ikram araçları da yaşanabilecek olası bir durum karşısında yolda mahsur kalan vatandaşlara çorba ve çay ikram etmek için yerlerini aldı. - İSTANBUL