Esenyurt'ta karda kayan araç önce arabaya sonra direğe çarptı - Haberler
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Esenyurt'ta karda kayan araç önce arabaya sonra direğe çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Esenyurt'ta karda kayan araç önce arabaya sonra direğe çarptıİSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürürken Esenyurt'ta karla kaplı zeminde hareket eden bir araç kayınca bir araca sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta karda kayan araç önce arabaya sonra direğe çarptı

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürürken Esenyurt'ta karla kaplı zeminde hareket eden bir araç kayınca bir araca sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İstanbul'da hafta sonunda aralıkla kendisini gösteren kar yağışı haftanın ilk gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah yollara çıkan vatandaşlar beyaza bürünmüş yollarla karşılaştı. Esenyurt Kıraç'ta da sabah saatlerinde karla kaplı yolda hareket etmeye çalışan bir araç kaydı. Kaymanın etkisiyle araç önce başka bir araca sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi, o anlar ise kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Esenyurt, Tragger, kar, 3. Sayfa, Genel, Haber

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