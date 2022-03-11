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Esenyurt'ta kar yağdı, servis araçları yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Şaban Tektaş - Genel
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Esenyurt'ta kar yağdı, servis araçları yolda kaldı Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta kar yağdı, servis araçları yolda kaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı. Servis şoförü dışarı çıkacak sürücüleri de uyararak, "Kimse çıkmasın. Sadece kaza yaparlar, başka da bir şey olmaz" dedi.

İstanbul'da gece başlayan kar yağışı Esenyurt'ta da etkisini gösterdi. Sabah işçileri taşımak için yola çıkan servis araçları yolda kaldı. Kontak kapatan şoförler, evlerine geri dönmeye çalıştı.

Yolda kalan servis şoförü, "Servis araçlarımızla yola çıktık, gideriz diye düşündük ama her taraf kapalı yapacak bir şey yok. Araçlarımız kontak kapattık. Yolcularımızı götüremedik, evimize geri dönüyoruz. Kar lastiği de olsa çıkamıyoruz. İmkanı olan yola çıkmasın, sadece kaza yapar başka da bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta kar yağdı, servis araçları yolda kaldı

Esenyurt'ta kar yağdı, servis araçları yolda kaldı

Esenyurt'ta kar yağdı, servis araçları yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Genel

İstanbul, Esenyurt, kar, Genel, Yerel, Haberler

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