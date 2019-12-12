Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor

12.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:19

ESENYURT'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Esenyurt'ta zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi. Kantinlerde şırınga çıkolataya rastlanmadı. Ancak okul çevresinde ve bir çok bakkalda şırınga çıkolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılıyor.

Kaynak: DHA