Esenyurt'ta kamyonetten çıkan yedek lastik trafiği tehlikeye attı - Haberler
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Esenyurt'ta kamyonetten çıkan yedek lastik trafiği tehlikeye attı

Esenyurt'ta kamyonetten çıkan yedek lastik trafiği tehlikeye attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonetten çıkan yedek lastik, sürücülere zor anlar yaşattı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT D-100 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonetten çıkan yedek lastik, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Esenyurt mevki Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin yedek lastiği, yerinden çıktı. Yolda giden lastik, sürücülere zor anlar yaşattı. Lastik, bir süre sonra şarampole düştü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Esenyurt'ta kamyonetten çıkan yedek lastik trafiği tehlikeye attı

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