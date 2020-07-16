Esenyurt'ta kamyonetli baskın : Serbest kaldılar
ESENYURT'ta kamyonetle baskına gelip bir kişiyi bıçaklayan saldırganlar serbest bırakıldı.
16.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:16
ESENYURT'ta kamyonetle baskına gelip bir kişiyi bıçaklayan saldırganlar serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetin kasasındaki yaklaşık 10 kişilik grup, bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçakladıktan sonra kaçtı.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamında olayın meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevkedilen şüpheliler serbest bırakıldı.Öte yandan şüphelilerin olay sonrası kamyonetle korna çalıp eğlenerek dönmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA