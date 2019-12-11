Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı 2 çocuk yaralandı
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Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı 2 çocuk yaralandı

Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı 2 Suriye uyruklu çocuk yaralandı.

11.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:02
Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı 2 çocuk yaralandı

'ta kamyonetin çarptığı 2 uyruklu çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tonguç Baba Caddesi 162. Sokak'ta İ.T'nin kullandığı 34 GF 6351 plakalı kamyonet, 2 çocuğa çarptı.

Kazada yaralanan çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Suriye uyruklu oldukları anlaşılan ancak üzerlerinden kimlik çıkmayan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şoför İ.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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