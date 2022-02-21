ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI - Haberler
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ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEM Otoyolu yanyol, Esenyurt mevkiinde devrilen kamyonetteki kişinin kolu araç altında kaldı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Tem Otoyolu yanyol, Esenyurt mevkiinde devrilen kamyonetteki kişinin kolu araç altında kaldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii yanyol Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Aşlayıcı idaresindeki 34 BEN 265 plakalı kamyonet devrildi. Kamyonetin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken yanındaki Çağlar Kapusuz'un kolu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleriyle vinç çağrıldı. Olay yerine gelen vinç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla aracı kaldırdı. Kolu aracın altında kalan Kapusuz, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü de yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI

ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

TEM Otoyolu, Kamyonet, Esenyurt, Tragger, Güncel, Haberler

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